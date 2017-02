Plus d'infos sur le spectacle Encore raté ! ou les petites bévues du diable à Jussey

Spectacle à partir de 12 ans.

Voilà. C'est l'histoire d'un monde où les pauvres, parfois, rêvaient d'être riches. Mais pas à n'importe quel prix. Et les pauvres, vois-tu, à force de calculer et de lutter pour vivre avaient acquis assez de science et de ruse pour reconnaître le diable et le tromper.

Site web : http://www.culture70.fr

Infos réservation :

Médiathèque de Jussey 03 84 77 73 78